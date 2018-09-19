Все новости

19.09.18 / 10:04 Новости / Россия и мир / Экономика

Новый Фонд развития профинансирует проекты на 1,6 трлн рублей за шесть лет

Более 170 проектов

Фото АБН

Созданные в этом году бюджетный Фонд развития профинансирует инфраструктурные проекты на 1,6 трлн рублей в период с 2019 по 2024 год. Об этом в среду пишет РБК со ссылкой на законопроект о федеральном бюджете.

Всего из Фонда будут выделены средства на более 170 проектов. Среди них – реконструкция трассы М-5 «Урал», трассы А-103 в Московской области, строительство участка обхода Дербента в Дагестане, мост через реку Свияга на М-7, создание Российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала, а также реконструкция аэропортов по всей стране.

В 2019 году расходы Фонда должны составить 410,7 млрд рублей, в 2020 году – 591,4 млрд рублей, в 2021 году – 613,1 млрд рублей, эти цифры заложены в проект бюджета на 2019 и плановый 2020 и 2021 годы. Дальше расходы планируют распределять следующим образом: 2022 год – 591,8 млрд рублей, 2023 год – 668,4 млрд рублей, 2024 год – 654,7 млрд рублей.

Напомним, Фонд развития является одним из инструментов реализации майских указов президента России Владимира Путина. Фонд ввели в Бюджетный кодекс в июле 2018 года. Формирование фонда будет происходить за счет внутренних заимствований.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,156 seconds.