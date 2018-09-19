Новый Фонд развития профинансирует проекты на 1,6 трлн рублей за шесть лет Более 170 проектов

Созданные в этом году бюджетный Фонд развития профинансирует инфраструктурные проекты на 1,6 трлн рублей в период с 2019 по 2024 год. Об этом в среду пишет РБК со ссылкой на законопроект о федеральном бюджете.

Всего из Фонда будут выделены средства на более 170 проектов. Среди них – реконструкция трассы М-5 «Урал», трассы А-103 в Московской области, строительство участка обхода Дербента в Дагестане, мост через реку Свияга на М-7, создание Российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала, а также реконструкция аэропортов по всей стране.

В 2019 году расходы Фонда должны составить 410,7 млрд рублей, в 2020 году – 591,4 млрд рублей, в 2021 году – 613,1 млрд рублей, эти цифры заложены в проект бюджета на 2019 и плановый 2020 и 2021 годы. Дальше расходы планируют распределять следующим образом: 2022 год – 591,8 млрд рублей, 2023 год – 668,4 млрд рублей, 2024 год – 654,7 млрд рублей.

Напомним, Фонд развития является одним из инструментов реализации майских указов президента России Владимира Путина. Фонд ввели в Бюджетный кодекс в июле 2018 года. Формирование фонда будет происходить за счет внутренних заимствований.