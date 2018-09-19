Все новости

19.09.18 / 21:53 Банки / Новости / Россия и мир

ЦБ утвердил процедуру санации «Генбанка»

Объем собственных средств банка должен достигнуть положительного значения к 2029 году

Фото ncrim.ru

Банк России утвердил план санации крымского «Генбанка». Об этом регулятор сообщает в среду.

Согласно плану, объем собственных средств банка должен достигнуть положительного значения к концу 2029 года. В качестве инвестора выступает «Собинбанк», дочерняя компания банка «Россия».

Напомним, финансовые трудности начались у «Генбанка» в 2016 году – тогда компании пришлось сократить число отделений для оптимизации бизнеса. Позже кредитная организация обращалась к правительству за докапитализацией. В августе текущего года в компании назначили временную администрацию, и началась процедура санации банка.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.