ЦБ утвердил процедуру санации «Генбанка» Объем собственных средств банка должен достигнуть положительного значения к 2029 году

Банк России утвердил план санации крымского «Генбанка». Об этом регулятор сообщает в среду.

Согласно плану, объем собственных средств банка должен достигнуть положительного значения к концу 2029 года. В качестве инвестора выступает «Собинбанк», дочерняя компания банка «Россия».

Напомним, финансовые трудности начались у «Генбанка» в 2016 году – тогда компании пришлось сократить число отделений для оптимизации бизнеса. Позже кредитная организация обращалась к правительству за докапитализацией. В августе текущего года в компании назначили временную администрацию, и началась процедура санации банка.