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19.09.18 / 14:29 Новости / Россия и мир / Экономика

Голикова назвала сумму социальных расходов на 2019 год

Она увеличится на 7,1%

Фото АБН

Объем социальных расходов федерального бюджета в 2019 году составят 6,6 трлн рублей. Об этом в среду сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании РТК.

Рост госрасходов, таким образом, составит 7,1%. В следующие годы также планируют увеличивать расходы на социальную сферу, передает РБК. Голикова сообщила о росте расходов на здравоохранение – в 2019 году они увеличатся на 17,3%. На образование потратят на 13,3% больше средств.

Добавим, российское правительство предложило повысить минимальный размер оплаты труда до 11 280 рублей с 1 января 2019 года. МРОТ, таким образом, сравняется с размером прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года. Показатель вырастет на 1,048%.

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