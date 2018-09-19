Дрозденко поручил ограничить госзакупки с единственным поставщиком А к 2020 году – запретить

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил правительству региона ограничить заключение госконтрактов с единственным поставщиком. Об этом в среду сообщили в пресс-службе губернатора.

По словам Дрозденко, 2019 год станет переходным периодом. Предполагается, что каждый конкурс с одним участником будет проводиться повторно. При этом если комитет или подведомственное учреждение допустит распределение более 50% заказов у единственного поставщика, то руководитель попадет под «серьезные санкции».

Кроме того, глава Ленобласти поручил полностью запретить осуществлять закупки у одного контрагента к 2020 году. В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Ленобласти действует программа по развитию конкурентной среды. Отмечается, что доля малого и среднего бизнеса в структуре валового регионального продукта составляет 30%.