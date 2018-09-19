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19.09.18 / 20:58 Новости / Россия и мир

Фонд развития, доллар и выборы в Приморье. Итоги среды

Новый Фонд развития профинансирует проекты на 1,6 трлн рублей за шесть лет, а на социальные расходы в 2019 году из бюджета  выделят 6,6 трлн рублей. ЦИК порекомендовал признать недействительными выборы в Приморье, а доллар тем временем снизился в цене ниже 67 рублей.

Коллаж АБН

Созданный в этом году Фонд развития профинансирует инфраструктурные проекты на 1,6 трлн рублей в период с 2019 по 2024 год. Всего из Фонда выделят средства на 170 проектов.

Объем социальных расходов федерального бюджета в 2019 году составит 6,6 трлн рублей. Госрасходы на социальную сферу, таким образом, вырастут 7,1%.

Центризбирком предложил признать недействительными выборы губернатора Приморского края. Новые выборы губернатора Приморья могут состояться через три месяца.

Доллар на Московской бирже в среду торговался ниже отметки в 67 рублей. Аналитики отмечают, что рубль продолжает отыгрывать пятничное решение банка России о снижении ключевой ставки.

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