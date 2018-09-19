Фонд развития, доллар и выборы в Приморье. Итоги среды

Созданный в этом году Фонд развития профинансирует инфраструктурные проекты на 1,6 трлн рублей в период с 2019 по 2024 год. Всего из Фонда выделят средства на 170 проектов.
Объем социальных расходов федерального бюджета в 2019 году составит 6,6 трлн рублей. Госрасходы на социальную сферу, таким образом, вырастут 7,1%.
Центризбирком предложил признать недействительными выборы губернатора Приморского края. Новые выборы губернатора Приморья могут состояться через три месяца.
Доллар на Московской бирже в среду торговался ниже отметки в 67 рублей. Аналитики отмечают, что рубль продолжает отыгрывать пятничное решение банка России о снижении ключевой ставки.
114 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.