Китай сократил вложения в американский госдолг на $7,7 млрд Но все равно является самым крупным держателем американских гособлигаций

Китай в июле сократил вложения в государственный долг США на $7,7 млрд. Об этом в среду сообщили в Минфине США.

В настоящий момент Китай является держателей облигаций на $1,171 трлн. Китай все еще возглавляет список крупнейших держателей госдолга США. На втором месте – Япония. Япония увеличила вложения в финансовый инструмент до $1,0355 трлн.

Общий объем вложений в госдолг США составляет $6,2516 трлн. За июль они выросли на $40 млрд.

Россия не вернулась в тридцатку крупнейших держателей госдолга США. На конец июля Россия аккумулировала $14,907 млрд госдолга США.

Летом Россия сократила вложения в госдолг США до минимума с 2007 года. С конца мая цифра $14,9 млрд практически не меняется.