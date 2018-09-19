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19.09.18 / 08:49 Новости / Россия и мир / Экономика

Китай сократил вложения в американский госдолг на $7,7 млрд

Но все равно является самым крупным держателем американских гособлигаций

Китай в июле сократил вложения в государственный долг США на $7,7 млрд. Об этом в среду сообщили в Минфине США.

В настоящий момент Китай является держателей облигаций на $1,171 трлн. Китай все еще возглавляет список крупнейших держателей госдолга США. На втором месте – Япония. Япония увеличила вложения в финансовый инструмент до $1,0355 трлн.

Общий объем вложений в госдолг США составляет $6,2516 трлн. За июль они выросли на $40 млрд.

Россия не вернулась в тридцатку крупнейших держателей госдолга США. На конец июля Россия аккумулировала $14,907 млрд госдолга США.

Летом Россия сократила вложения в госдолг США до минимума с 2007 года. С конца мая цифра $14,9 млрд практически не меняется.

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