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19.09.18 / 18:37 Новости / Россия и мир / Экономика

Более 42 млрд рублей направят на строительство студенческих общежитий

В 2019 году выделят 8,7 млрд рублей

Фото АБН

Свыше 42 млрд рублей направят на строительство студенческих общежитий в РФ в ближайшие три года. Это следует из проекта федерального бюджета на 2019-2023 годы.

При этом в 2019 году объем выделенных средств составит 8,7 млрд рублей, в 2020 году – 13 млрд рублей, а в 2021 году – 19 млрд рублей. Также 1,4 млрд направят на продвижение бренда российского образования на международном рынке, передает ТАСС со ссылкой на документ.

Напомним, с 1 сентября академические стипендии для российских студентов выросли на 4%. Минимальный размер выплаты составляет теперь 1 633 рубля.

 

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