В Петербурге отменили конкурсы на новогоднее оформление города на 103 млн рублей Всего восемь

СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» отменил конкурсы на украшение Петербурга к Новому году и Рождеству и установку новогодних елей. Об этом стало известно в среду из материалов на сайте госзакупок.

Речь идет о восьми контрактах на общую сумму порядка 103 млн рублей. В частности, отменен конкурс на монтаж световых композиций на Невском проспекте (две закупки на почти 6,59 млн и 4,44 млн рублей), а также искусственной ели «Уральская» высотой 25 м (около 4,43 млн рублей) и световых украшений на Московском проспекте и Ушаковской развязке (16,82 млн рублей).

Добавим, таким образом «Городской центр рекламы и праздничного оформления» исполнил предписание петербургского УФАС. Всего в комиссию ведомства поступило 12 жалоб на заказчика. Отмечалось, что ГКУ должен был проводить аукционы, а не конкурсы.