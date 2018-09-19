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19.09.18 / 13:45 Новости / Общество / Россия и мир

Папа Римский назвал секс «даром от Бога»

Секс создан для продолжения рода и любви

Фото Instagram Pope Francis

Папа Римский Франциск назвал секс «даром от Бога». Такое заявление он сделал на встрече с молодыми христианами Франции, сообщили в пресс-службе Святого престола.

По мнению понтифика, сексуальность не является табу. Он отметил, что секс имеет две цели. Это любовь и продолжение жизни. «Сексуальность должна жить в одном измерении — в любви между мужчиной и женщиной на протяжении всей жизни», — заявил Франциск.

Также он уточнил, что существует обособленная сексуальность. Она оторвана от любви и используется для развлечения. В частности, так секс используют в порноиндустрии, считает Папа Римский. Он осудил такое проявление сексуальности.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск призвал христиан попросить прощения у гомосексуалов. Понтифик заявил, что к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией следует относиться с уважением. Также Франциск вносил на рассмотрение вопрос о смягчении позиции католической церкви к сексуальной ориентации. Священный Синод отказался пересматривать этот вопрос.

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