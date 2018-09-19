Минфин прогнозирует профицит бюджета на ближайшие три года В 2019 году профицит должен составить 1,8% ВВП или 1,885 трлн рублей

Министерство финансов РФ прогнозирует профицит федерального бюджета на 2019-2021 годы. Это следует из проекта бюджета, подготовленного ведомством.

В 2019 году профицит должен составить 1,8% ВВП или 1,885 трлн рублей. В 2020 году – 1,1% ВВП или 1,183 трлн рублей. А в 2021 году доходы превысят расходы на 0,8% ВВП, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Отметим, проект бюджета планируют внести в Госдуму до 1 октября. Ранее сообщалось, что в проект бюджета на 2019 год Минфин внес рост дивидендов Сбербанка в 1,5 раза в годовом выражении. Ожидается, что ЦБ получит в 2019 году 209,5 млрд рублей дивидендов, которые будут перечислены в бюджет. Годом ранее эта сумма составляла 135,5 млрд рублей.