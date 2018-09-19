Rutube инвестировал в создание веб-сериала Он выйдет в октябре

Видеохостинг Rutube инвестировал в создание вэб-сериала. Об этом в среду сообщил директор по работе с партнерами организации Армен Айрапетян.

Сериал получил название «Бар «На грудь»», передает «Коммерсант». Вэб-сериал сняла киностудия МИМ. Каждая серия длится 10 минут, всего в сезоне восемь серий. Проект покажут на Rutube в октябре, затем – на других онлайн-платформах.

Айрапетян не раскрыл сумму инвестиций в проект. При этом, он заявил, что компания может продолжить инвестировать в создание вэб-сериалов. В настоящий момент Rutube решил выяснить жизнеспособность данного формата, уточнил Айрапетян.

Отметим, ранее ни один крупный российский видеосервис не выпускал сериалы специально для показа в интернете. При этом, такой вариант инвестирования рассматривали «ВКонтакте», «Яндекс», Amediateka и Ivi. Добавим, Rutube управляется компанией «Руформ». Акции последней принадлежат «Газпром-медиа» и частным акционерам сети дистрибуции контента Pladform.