Счетная палата сообщила о 4 тыс. долгостроев на 160 млрд рублей на Северном Кавказе При этом значительная часть незавершенного строительства – это социальные объекты

Счетная палата нашла на Северном Кавказе больше 4 тыс. долгостроев на общую сумму вложенных средств 160 млрд рублей. Об этом ведомство сообщило в среду.

На начало 2018 года в СКФО числилось 4 038 объектов в незавершенном строительстве. При этом наибольшее количество объектов, приостановленных без консервации, находятся в Чечне и Дагестане. Сообщается, что значительная часть незавершенного строительства – это социальные объекты, в частности, школы.

Добавим, ранее аналитики компании «Метриум» предупредили, что через пять лет в Подмосковье может появиться дефицит новостроек. Они полагают, что поправки к законодательству о долевом строительстве приведут к уходу небольших компаний с рынка.