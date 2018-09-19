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19.09.18 / 14:54 Новости / Россия и мир / Экономика

Счетная палата сообщила о 4 тыс. долгостроев на 160 млрд рублей на Северном Кавказе

При этом значительная часть незавершенного строительства – это социальные объекты

Фото АБН

Счетная палата нашла на Северном Кавказе больше 4 тыс. долгостроев на общую сумму вложенных средств 160 млрд рублей. Об этом ведомство сообщило в среду.

На начало 2018 года в СКФО числилось 4 038 объектов в незавершенном строительстве. При этом наибольшее количество объектов, приостановленных без консервации, находятся в Чечне и Дагестане. Сообщается, что значительная часть незавершенного строительства – это социальные объекты, в частности, школы.

Добавим, ранее аналитики компании «Метриум» предупредили, что через пять лет в Подмосковье может появиться дефицит новостроек. Они полагают, что поправки к законодательству о долевом строительстве приведут к уходу небольших компаний с рынка.

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