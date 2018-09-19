Американская Schlumberger готова передать России часть технологий Чтобы купить долю в Eurasia Drilling Company

Американская нефтесервисная компания Schlumberger готова передать России часть технологий. Об этом в среду пишет «Ведомости».

При этом какие технологии передадут России, пока неизвестно. Этот вопрос обсуждается. Передачу технологий проведут на случай, если Schlumberger придется покинуть Россию из-за санкций. Только на условиях передачи технологий российская сторона якобы согласна на покупку компанией доли в Eurasia Drilling Company.

Отметим, в прошлом году Schlumberger просила одобрить покупку 51% Eurasia Drilling Company. В начале этого года требования были снижены до 50% минус 1 акция. В целом стороны сходятся на том, что доля Schlumberger составит менее 25%. Остальное получит ее пенсионный фонд. Schlumberger пытается купить долю в Eurasia Drilling Company с 2015 года.