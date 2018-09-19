Все новости

19.09.18 / 09:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Американская Schlumberger готова передать России часть технологий

Чтобы купить долю в Eurasia Drilling Company

Американская нефтесервисная компания Schlumberger готова передать России часть технологий. Об этом в среду пишет «Ведомости».

При этом какие технологии передадут России, пока неизвестно. Этот вопрос обсуждается. Передачу технологий проведут на случай, если Schlumberger придется покинуть Россию из-за санкций. Только на условиях передачи технологий российская сторона якобы согласна на покупку компанией доли в Eurasia Drilling Company.

Отметим, в прошлом году Schlumberger просила одобрить покупку 51% Eurasia Drilling Company. В начале этого года требования были снижены до 50% минус 1 акция. В целом стороны сходятся на том, что доля Schlumberger составит менее 25%. Остальное получит ее пенсионный фонд. Schlumberger пытается купить долю в Eurasia Drilling Company с 2015 года.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

115 SQL queries done. Page generation took 0,154 seconds.