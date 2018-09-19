Toyota намерена увеличить производство из-за высокого спроса в Китае На 2% в 2018 году

Автопроизводитель Toyota намерен увеличить производство из-за высокого спроса в Китае. Об этом сообщил в среду представитель концерна Жан-Ив Жо.

Организация повысила планы производства на текущий год почти на 2%, передает Bloomberg. Причина – высокий спрос на китайском рынке. Концерн планирует выпустить 10,59 млн автомобилей.

Кроме этого, Toyota рассчитывает в три раза увеличить объем производства в Китае. Это должно произойти к 2030 году.

Добавим, в настоящий момент Toyota ведет перегороы с китайским автопроизводителем Geely. Организации хотят создать совместное производство. По их планам, новая компания займется производством гибридных автомобилей. Для этого власти Китая предложили Toyota поджелиться технологиями гибридных двигателей Prius.