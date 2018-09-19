Toyota намерена увеличить производство из-за высокого спроса в Китае

Автопроизводитель Toyota намерен увеличить производство из-за высокого спроса в Китае. Об этом сообщил в среду представитель концерна Жан-Ив Жо.
Организация повысила планы производства на текущий год почти на 2%, передает Bloomberg. Причина – высокий спрос на китайском рынке. Концерн планирует выпустить 10,59 млн автомобилей.
Кроме этого, Toyota рассчитывает в три раза увеличить объем производства в Китае. Это должно произойти к 2030 году.
Добавим, в настоящий момент Toyota ведет перегороы с китайским автопроизводителем Geely. Организации хотят создать совместное производство. По их планам, новая компания займется производством гибридных автомобилей. Для этого власти Китая предложили Toyota поджелиться технологиями гибридных двигателей Prius.
114 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.