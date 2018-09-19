В Петербурге до ноября появятся еще две велодорожки протяженностью 12 км

СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Петербурга» заключил госконтракты на обустройство велодорожек в двух районах города, подрядчик должен будет выполнить работы до 1 ноября 2018 года. Об этом в среду сообщили в КРТИ.
Первая велодорожка протяженностью 9,4 км пройдет по маршруту проспект Культуры — улица Харченко до Кантемировской улицы. Вторая появится на участке от Белградской улицы — проспект Славы до Софийской улицы. Ее протяженность составит 2,6 км.
Добавим, всего в 2018 году «Городской центр управления парковками Петербурга» планирует создать шесть велосипедных маршрутов. Их общая протяженность составит около 34 км. Речь идет о дорожках для велосипедистов на набережных рек Фонтанки и Карповки, а также Бухаресткой улице. Кроме того, велодорожки расположат на участках Морской проспект – Парк 300-летия, проспект Культуры — улица Харченко до Кантемировской улицы, проспект Юрия Гагарина — улица Типанова — проспект Славы до Софийской улицы.
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Реплики
Новые велодорожки к осенне-зимнему сезону — наипервейшее дело! Особенно за счет налогов с автовладельцев. Иначе как «Городской центр управления [платными] парковками» сможет отобрать последние места БЕСПЛАТНЫХ парковок у автомобилистов?