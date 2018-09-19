В Петербурге до ноября появятся еще две велодорожки протяженностью 12 км Всего до конца года построят дорожки протяженностью 34 км

СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Петербурга» заключил госконтракты на обустройство велодорожек в двух районах города, подрядчик должен будет выполнить работы до 1 ноября 2018 года. Об этом в среду сообщили в КРТИ.

Первая велодорожка протяженностью 9,4 км пройдет по маршруту проспект Культуры — улица Харченко до Кантемировской улицы. Вторая появится на участке от Белградской улицы — проспект Славы до Софийской улицы. Ее протяженность составит 2,6 км.

Добавим, всего в 2018 году «Городской центр управления парковками Петербурга» планирует создать шесть велосипедных маршрутов. Их общая протяженность составит около 34 км. Речь идет о дорожках для велосипедистов на набережных рек Фонтанки и Карповки, а также Бухаресткой улице. Кроме того, велодорожки расположат на участках Морской проспект – Парк 300-летия, проспект Культуры — улица Харченко до Кантемировской улицы, проспект Юрия Гагарина — улица Типанова — проспект Славы до Софийской улицы.