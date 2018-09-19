В Выборге построят крытый каток за 308,6 млн рублей С залами силовой подготовки и буфетом

В Выборге начинается реализация второго этапа строительства многофункционального спортивного центра, который включает возведение одноэтажного комплекса с ледовой площадкой. Об этом накануне сообщили в правительстве Ленинградской области.

Кроме того, комплекс будет оснащен залами силовой и хореографической подготовки, а также буфетом и трибунами на 200 мест. В здании также расположат кабинет врача, зоны отдыха, раздевалки и помещение для прокатного инвентаря.

Предполагается, что на ледовой арене будут проводить спортивные соревнования, занятия по фигурному катанию и хоккею, а также организуют массовое катание для жителей Выборга. В правительстве добавили, что заключили госконтракт на строительство с подрядчиком. Его сумма составляет порядка 308,6 млн рублей. Проект профинансируют из регионального бюджета.

Добавим, первая очередь объекта включает комплекс с универсальным игровым залом и бассейном длиной 25 метров. Он работает в штатном режиме с июня.