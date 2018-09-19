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19.09.18 / 14:58 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Смольном рассказали, почему новые велодорожки появляются ближе к зиме

И работают над решением проблемы

Новые велодорожки появляются только к концу теплого сезона из-за длительной процедуры согласования маршрутов, что затягивает процесс проектирования и создания объектов. Об этом в среду рассказали в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.

Уточняется, что заинтересованные стороны вынуждены искать компромиссные решения. Так, «дорожные» инстанции не хотят «жертвовать» шириной проезжей части, а, например, комитет по благоустройству выступает против велосипедистов в садах и парках.

В пресс-службе добавили, что для решения этой проблемы предлагается готовить проектную документацию заранее, чтобы проводить конкурсы на обустройство велодорожек весной. Во-вторых, предлагается перейти на трехлетнее бюджетное планирование в сфере велосипедизации. Албин поддержал эту инициативу.

В настоящий момент сформирован проект «Адресной программы развития сети велосипедных маршрутов в Петербурге на период 2019-2021 годы», отметили в пресс-службе. Согласно документу, в городе за три года появится 122,1 км велодорожек.

Напомним, в 2017 году в Петербурге было обустроено пять веломаршрутов протяженностью 39,4 км. В этом году дорожка для велосипедистов появилась на Яхтенной улице, а до конца года запланировано обустройство еще шести веломаршрутов длиной 34 км.

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