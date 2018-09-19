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19.09.18 / 19:33 Новости / Общество / Россия и мир

Большинство россиян поддержало запрет смартфонов в школах

Идею поддержали 73% опрошенных

Фото: gomel.today

Три четверти россиян поддержали идею о запрете смартфонов в школах. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в среду.

Процент поддержавших идею составляет 73%. При этом 83% опрошенных считают, что гаджеты мешают школьникам учиться, а 69% полагают, что их запрет в школьных учреждениях должен повысить успеваемость учеников. Ограничения, по мнению большинства опрошенных, должны касаться учащихся всех возрастов. Сомнения в том, что запрет приведет к каким-либо изменениям, высказали 17% респондентов.

Напомним, ранее глава Минпросвещения Ольга Васильева высказалась в поддержку запрета мобильных телефонов в школах. Позже президент Владимир Путин заявил, что для такого шага необходимо оценить эффективность запрета, проанализировав практику его применения.

 

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