«Адмиралтейские верфи» намерены заключить контракт на две подлодки проекта 677 В следующем году

«Адмиралтейские верфи» намерены заключить контракт на создание четвертой и пятой субмарины проекта 677. Об этом в четверг сообщил гендиректор организации Александр Бузаков.

Компания планирует подписать контракты в следующем году, передает ТАСС. Документы будут заключены по государственной программе вооружения.

Отметим, «Адмиралтейские верфи» создали три подлодки проекта 677. Это «Санкт-Петербург», «Кронштадт» и «Великие Луки». Компания передала головную подложку «Санкт-Петербург» Военно-морскому флоту в 2010 году. «Кронштадт» спустили на воду ранее в четверг, 20 сентября.