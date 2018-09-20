Все новости

20.09.18 / 12:46 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

«Адмиралтейские верфи» намерены заключить контракт на две подлодки проекта 677

В следующем году

Фото: admship.ru

«Адмиралтейские верфи» намерены заключить контракт на создание четвертой и пятой субмарины проекта 677. Об этом в четверг сообщил гендиректор организации Александр Бузаков.

Компания планирует подписать контракты в следующем году, передает ТАСС. Документы будут заключены по государственной программе вооружения.

Отметим, «Адмиралтейские верфи» создали три подлодки проекта 677. Это «Санкт-Петербург», «Кронштадт» и «Великие Луки». Компания передала головную подложку «Санкт-Петербург» Военно-морскому флоту в 2010 году. «Кронштадт» спустили на воду ранее в четверг, 20 сентября.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

116 SQL queries done. Page generation took 0,165 seconds.