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20.09.18 / 20:11 Новости / Россия и мир / Финансы

В ЦБ не согласились с Силуановым в вопросе о возобновлении закупок валюты

ЦБ этого делать не намерен

Фото АБН

В Центробанке не согласились с первым вице-премьером Антоном Силуановым в вопросе о возобновлении закупок валюты в текущем году. Об этом в четверг сказала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

«Изменений не будет». – заверила Юдаева, пишет «Интерфакс». Закупки не возобновят, даже если снизится волатильность на валютном рынке, отметила она. «ЦБ жесткие обещания редко дает, но метко. Если в пресс-релизе написано, что мы приостанавливаем до конца года, значит, мы приостанавливаем до конца года», – сказала Юдаева.

Напомним, с 23 августа ЦБ приостановил закупки валюты на бирже из-за падения курса рубля и рыночной волатильности. Изначально планы по остановке валютных закупок ЦБ оглашал до конца сентября. После повышения ключевой ставки ЦБ и обещаний не проводить закупки валюты рубль на бирже укрепился.

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