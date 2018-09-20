В ЦБ не согласились с Силуановым в вопросе о возобновлении закупок валюты ЦБ этого делать не намерен

В Центробанке не согласились с первым вице-премьером Антоном Силуановым в вопросе о возобновлении закупок валюты в текущем году. Об этом в четверг сказала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

«Изменений не будет». – заверила Юдаева, пишет «Интерфакс». Закупки не возобновят, даже если снизится волатильность на валютном рынке, отметила она. «ЦБ жесткие обещания редко дает, но метко. Если в пресс-релизе написано, что мы приостанавливаем до конца года, значит, мы приостанавливаем до конца года», – сказала Юдаева.

Напомним, с 23 августа ЦБ приостановил закупки валюты на бирже из-за падения курса рубля и рыночной волатильности. Изначально планы по остановке валютных закупок ЦБ оглашал до конца сентября. После повышения ключевой ставки ЦБ и обещаний не проводить закупки валюты рубль на бирже укрепился.