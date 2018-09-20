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20.09.18 / 12:42 Новости / Россия и мир

Официальный евро подешевел почти на 61 копейку

Доллар - 66,47 рублей; евро - 77,75 рублей

Коллаж АБН

В четверг официальный евро подешевел на 60,84 копеек. Центробанк РФ установил его курс на пятницу на уровне 77,7529 рублей.

В то же время официальный доллар потерял 53,73 копейки. Его курс с расчетом «на завтра» составляет 66,4725 рублей.

Добавим, на бирже в Москве основные валюты торгуются в красной зоне. По данным на 12:26 по московскому времени, курс доллара падает на 52,75 копейки и составляет около 66,30 рублей. Курс евро опустился на 41,25 копеек – до 77,58 рублей.

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