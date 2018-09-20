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20.09.18 / 20:27 Новости / Петербург и Ленобласть

В петербургском метро установили первые 100 урн

Для чеков, о чем давно просят петербуржцы

Фото АБН

В метро Петербурга установили первые сто урн. Об этом в организации сообщили в четверг.

Как пишет 78.ru, подземка закупила прозрачные урны с узкой прорезью, в которую нельзя выкинуть крупный предмет. Урны появятся на всех станциях, но точных дат пока что нет, все зависит от скорости закупок, рассказали в метро.

Отметим, этим летом метрополитен начал выдавать чеки при покупке жетонов и пополнение проездных. Этого потребовали поправки к российским законам. Пока урн не было, работники метро устанавливали их кустарно на некоторых станциях. Официально метрополитен обещал чаще убирать надземные вестибюли.

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