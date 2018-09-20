В Петербурге обыскали обнаруженную нарколабораторию Кроме наркотиков, было изъято оружие и боеприпасы

Нижегородские полицейские обнаружили нарколабораторию в Петербурге. В ходе обысков было изъято 16 кг метадона и более 1,5 тыс. боеприпасов, сообщает в четверг МВД на транспорте по Приволжскому федеральному округу.

Также во время следственных мероприятий изъяли восемь единиц огнестрельного оружия, передает «Коммерсантъ». Полицейские задержали организатора лаборатории и двух его сообщников. Возбуждено уголовное дело по факту производства и сбыта наркотиков.

Отметим, весной петербургское правительство сообщало, что уровень наркомании в городе вдвое ниже среднего по России. При этом отмечалось, что есть тенденция к увеличению потребления наркотиков детьми и подростками. Основным каналом сбыта наркотических веществ назвали интернет и мессенджеры.