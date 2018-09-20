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20.09.18 / 21:02 Новости / Россия и мир

Выборы в Приморье, мотивация чиновников и сложности в экономике. Итоги четверга

Избирательная комиссия Приморского края отменила результаты второго тура выборов губернатора региона. Расходы на «материальную мотивацию» чиновников могут превысить 630 млрд рублей. Медведев сообщил, что ближайшие шесть лет будут непростыми для российской экономики.

Коллаж АБН

Избирком Приморья отменил результаты второго тура выборов губернатора региона. «За» это решение проголосовали 12 из 13 человек, «против» — 1 человек.

В 2019-2021 годах расходы на «материальную мотивацию» чиновников могут превысить 630 млрд рублей. Это почти на 110 млрд рублей больше, чем предусмотрено действующим законом о бюджете.

Премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что ближайшие шесть лет будут непростыми для российской экономики. Он отметил, что 2019 год станет периодом адаптации к решениям, которые сейчас принимает правительство.

С 1 января 2019 года в России вводится новый ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Всего вводится десять новых типов регистрационных знаков.

А еще сегодня поспорили Минфин и ЦБ. Глава Минфина Антон Силуанов допустил, что ЦБ может возобновить закупку валюты для ведомства до конца года в случае укрепления курса рубля. «ЦБ жесткие обещания редко дает, но метко. Если в пресс-релизе написано, что мы приостанавливаем до конца года, значит, мы приостанавливаем до конца года», – сказали на это в ЦБ.

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