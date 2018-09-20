Выборы в Приморье, мотивация чиновников и сложности в экономике. Итоги четверга

Избирком Приморья отменил результаты второго тура выборов губернатора региона. «За» это решение проголосовали 12 из 13 человек, «против» — 1 человек.
В 2019-2021 годах расходы на «материальную мотивацию» чиновников могут превысить 630 млрд рублей. Это почти на 110 млрд рублей больше, чем предусмотрено действующим законом о бюджете.
Премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что ближайшие шесть лет будут непростыми для российской экономики. Он отметил, что 2019 год станет периодом адаптации к решениям, которые сейчас принимает правительство.
С 1 января 2019 года в России вводится новый ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Всего вводится десять новых типов регистрационных знаков.
А еще сегодня поспорили Минфин и ЦБ. Глава Минфина Антон Силуанов допустил, что ЦБ может возобновить закупку валюты для ведомства до конца года в случае укрепления курса рубля. «ЦБ жесткие обещания редко дает, но метко. Если в пресс-релизе написано, что мы приостанавливаем до конца года, значит, мы приостанавливаем до конца года», – сказали на это в ЦБ.
112 SQL queries done. Page generation took 0,134 seconds.