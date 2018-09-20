Работы по долгострою «Силы природы» продолжаются На очереди восстановление фасадов

Как стало известно во время брифинга руководителя проекта по достройке жилого комплекса «Силы Природы» Анатолия Соболева, сегодня начались работы по восстановлению фасадов проблемных домов в Мурино.

Планируется, что до конца года в ходе работ будет выполнен ремонт 8500 метров межпанельных стыков, 7000 метров оконных откосов, 2000 метров оконных отливов. Кроме того, будет произведено полное восстановление вентилируемого фасада первых этажей жилого комплекса.

Стоит отметить, что эти работы будут осуществляться по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, которое он озвучил в начале этой недели на специальном совещании, посвященном достройке проблемного жилого комплекса.

Тогда застройщик заверил Александра Дрозденко, что в ближайшее время компания не только приступит к восстановлению фасадов, но и начнет производить работы по благоустройству территории, предварительно завершив прокладку теплосетей.

В свою очередь, при поддержке губернатора Ленинградской области, был подтвержден ранее обозначенный путь решения наиболее проблемного вопроса последнего времени, связанного с подключением жилого комплекса к водоснабжению и водоотведению: как ожидается этот проект будет реализован во взаимодействии с группой компаний «Унисто-Петросталь» и УК «Мурино».

«Мы благодарны и губернатору Александру Юрьевичу Дрозденко, и его заместителю Михаилу Ивановичу Москвину. За последнее время мы сделали ощутимый рывок в достройке жилого комплекса. Без помощи областных властей это было бы невозможно», — рассказал руководитель проекта «Силы природы» Анатолий Соболев.