В России создадут возвращаемую ракету-носитель Она может появиться к 2023 году

В РФ разрабатывают крылатую ступень многоразовой ракеты, которая сможет возвращаться на космодром на гиперзвуковой скорости. Об этом в четверг сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Фонд перспективных исследований.

Новый разрабатываемый проект получил название «Крыло-СВ». Проектирование может занять около года, а появление самой ракеты ожидается спустя четыре года с начала полноценной работы. По словам представителя ФПИ, сейчас идет подготовка технического задания.

Сообщается, что за основу ракеты взяли проект «Байкал», который разрабатывали в Центре им. Хрунычева. Также при создании будут учитывать опыт компании SpaceX. По словам собеседника агентства, проект финансируется за счет средств ФПИ, а дальнейшее развитие планируют внести в Федеральную космическую программу.

Отметим, многоразовый ускоритель «Байкал» был спроектирован в начале 2000-х годов в НПО «Молния» по заданию Центра им. Хруничева для «Ангары». Однако проект так и не получил развития.