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20.09.18 / 19:52 Новости / Россия и мир / Экономика

Силуанов допустил возобновление закупки валюты для Минфина до конца года

Если курс рубля продолжит расти

Глава Минфина Антон Силуанов допустил, что ЦБ может возобновить закупку валюты для ведомства до конца года. Об этом он сообщил в четверг.

По словам Силуанова, регулятор может возобновить покупку в случае укрепления курса рубля, передает «Коммерсантъ». При этом решение о закупке – в компетенции ЦБ, подчеркнул министр.

Напомним, 14 сентября регулятор снова принял решение не закупать валюту для министерства финансов. Приостановку продлили до декабря текущего года. Также совет директоров ЦБ решил поднять ключевую ставку на 0,25% — теперь она составляет 7,5% годовых. На фоне поднятия ставки курс рубля начал расти.

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