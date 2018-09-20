СМИ: В день приезда президента самолеты не могли вылететь из «Пулково» Не мог приземлиться рейсы из Барселоны, Ниццы и Москвы

В день приезда президента России Владимира Путина в Петербург в «Пулково» не могли приземлиться самолеты. Об этом в четверг сообщали очевидцы, о том же свидетельствовали данные сайта Flightradar.

В частности, как пишет «Фонтанка», в Петербурге не могли сесть самолеты из Барселоны, Ниццы и Москвы. Также в районе аэропорта вечером в четверг закрывали выезды на КАД.

«Фонтанка» обращает внимание, что в четверг в Петербурге побывал президент России Владимир Путин. Он принимал участие в Евразийском женском форуме, который проходил в Таврическом дворце. Примерно в то же время, что и форум, нга Петроградской стороне и в Центральном районе собрались крупные пробки.