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20.09.18 / 13:01 Новости / Петербург и Ленобласть

«Адмиралтейские верфи» спустили на воду подводную лодку «Кронштадт»

Это второе судно проекта 677 типа «Лада»

Фото «Адмиралтейские верфи»

«Адмиралтейские верфи» спустили на воду подводную лодку «Кронштадт». Церемония прошла в четверг.

«Кронштадт» является второй подложкой проекта 677 типа «Лада». Длинна судна составляет 66,8 м, а ширина – 7,1 м. Предельная глубина погружения – 300 м. Время автономной работы подлодки составляет 45 суток. Экипаж – 35 человек.

Подлодку «Кронштадт» построили по откорректированному проекту, после получения результатов эксплуатации головного корабля проекта 677. На судне глубоко модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения и навигационный комплекс.

Добавим, всего по проекту 677 планируется строительство трех подлодок. «Кронштадт» стал вторым судном проекта. Первая и головная подлодка – «Санкт-Петербург». Ее передали ВМФ в 2010 году.

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