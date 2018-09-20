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20.09.18 / 22:01 Новости / Политика / Россия и мир

США внесли в «черный список» 33 связанных с «оборонкой» россиян

Ранее Трамп подписал указ о санкциях против России

США внесли в так называемый список граждан особых категорий и список запрещенных лиц 3имена 33 россиян, связанных с оборонным и разведывательным сектором. Об этом в четверг сообщили в Госдепе.

Как поясняют в Госдепе, против них не вводят санкции. Однако взаимодействие с этими россиянами будет ограничено. Те, кто будут совершать с ними значимые сделки, могут попасть под санкции.

В списке есть имя Евгения Пригожина, которого СМИ называют «кремлевским поваром», а также связывают с «фабрикой троллей» и ЧВК «Вагнер». Также в списке значатся компании, которые считаются аффилированными с Пригожиным – «Агентство интернет-исследований» и структуры кейтеринговой компании «Конкорд». Кроме того, в «черный список» попали россияне, которым Минюст США предъявил обвинения во вмешательстве в выборы в США, а также обвинения во взломе серверов Демпартии США.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о реализации санкций против России. Как сообщили в Белом доме, документ касается законов «О противодействии противникам Америки через санкции» и «Акта о поддержке Украины». Также указ о реализации дает министру финансов США и другим ведомствам дополнительные полномочия для обеспечения выполнения санкций.

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