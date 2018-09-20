Торги на Московской бирже закрылись разнонаправленно Индекс МосБиржи - 2 400,89, РТС - 1 140,65

Московская биржа в четверг закрылась разнонаправленно. Индекс МосБиржи упал на 0,15% до 2 400,89 пунктов, а индекс РТС вырос на 0,58% до отметки 1 140,65 пунктов.

В течение торговой сессии четверга при этом российский фондовый рынок продолжал рост, и индекс МосБиржи снова обновил максимумы. По мнению Анны Бодровой, старшего аналитика «Альпари», новых уровней сопротивления для роста пока нет, но прежние риски остаются: вероятность геополитических осложнений, возможные колебания в нефти, осложнение «торговых войн» между США и Китаем, резкая смена тренда на рынке ОФЗ. Индекс РТС поднимается продуктивно, и есть потенциал роста вплоть до 1160 пунктов, отмечает Бодрова.