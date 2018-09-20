Вексельберг утратил прямой контроль над «Т Плюс» С 57,1% до 39,59%

Компания «Ренова» Виктора Вексельберга утратила прямой контроль над «Т Плюс». Об этом стало известно в четверг из сообщения компании, размещенном на портале раскрытия корпоративной информации.

Вексельберг сократил долю с 57,1% до 39,59%. Еще 12,7% «Т Плюс» находится во владении Gothelia Management Limited, которая принадлежит «Ренове» через «Ренова-Холдинг Рус». Кипрская компания Brookweed Trading Limited держит 20,47% акций «Т Плюс». Еще 11,8% — у кипрской Integrated Energy Systemsкоторая принадлежит на 85% “Ренова-Холдин Рус». Кипрская компания Merol Trading приобрела контроль над 17% «Т Плюс» через ЗАО «КЭС Холдинг».

«Т Плюс» — одна из крупнейших российских энергокомпаний. Ей принадлежит 61 электростанция. Общая их мощность составляет 15,7 ГВт. В мае Вексельберг говорил, что «Ренова» собирается войти в сделку с «Газпром энергохолдингом».