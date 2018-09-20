Верховный суд рекомендовал учитывать контекст публикации в делах за «лайки и репосты» И квалифицировать по ст.282 УК РФ только «сознательные» посты

Верховный суд (ВС) РФ решил изменить постановление о судебной практике по уголовным делам «за лайки и репосты». Об этом в четверг пишет РБК.

Издание уточняет, что изменения хотят внести в постановление пленума ВС РФ от 2011 года. Предполагается, что документ дополнят абзацем о том, что свобода мысли и слова и право на информацию могут быть ограничены только в исключительных случаях. Такими случаями можно считать только защиту конституционного строя, нравственности, а также обеспечение обороны и безопасности государства и ряда прав человека.

Помимо этого, Верховный суд обращает внимание, что суд должен проверять не только факт публикации, но и оценить контекст. Квалифицировать пост как преступление по ст.282 УК РФ рекомендовано при условии, что он был сознательным.

В июне во время «прямой линии» президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос об уголовном преследовании «за лайки и репосты» в социальных сетях. Тогда глава государства отметил, что практика по делам об экстремизме «должна находиться в поле зрения общественности и должна корректироваться», напоминает РБК.