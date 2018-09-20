ВТБ стал генеральным спонсором выставки в Русском музее

Банк «ВТБ» выступил генеральным спонсором выставки «Экспрессионизм в русском искусстве» в Русском музее. Об этом в компании сообщили в четверг.
Выставка открывается 20 сентября. На экспозиции представят около 350 произведений живописи, графики и скульптуры 1900-1930-х годов. Выставка продлится до 19 ноября.
Добавим, ранее в Русском музее проводилась выставка работ Кузьмы Петрова-Водкина. Генеральным спонсором экспозиции также выступил банк «ВТБ». Выставка была открыта с 24 мая по 20 августа, на ней можно было увидеть 236 произведений художника, привезенных из разных музеев страны.
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