ВТБ стал генеральным спонсором выставки в Русском музее Экспозиция будет открыта с 20 сентября по 19 ноября

Банк «ВТБ» выступил генеральным спонсором выставки «Экспрессионизм в русском искусстве» в Русском музее. Об этом в компании сообщили в четверг.

Выставка открывается 20 сентября. На экспозиции представят около 350 произведений живописи, графики и скульптуры 1900-1930-х годов. Выставка продлится до 19 ноября.

Добавим, ранее в Русском музее проводилась выставка работ Кузьмы Петрова-Водкина. Генеральным спонсором экспозиции также выступил банк «ВТБ». Выставка была открыта с 24 мая по 20 августа, на ней можно было увидеть 236 произведений художника, привезенных из разных музеев страны.