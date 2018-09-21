Московская биржа закрылась в зеленой зоне Индекс Мосбиржи - 2426,80; РТС - 1149,53

Московская биржа в пятницу закрылась в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи вырос на 1,08% и составил 2426,80 пунктов. Индекс РТС увеличился на 0,78% до 1149,53 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что российский фондовый рынок остается в плюсе. При этом, активность покупателей выдохлась. С одной стороны, это фактор пятницы, с другой — деревья не растут до небес — без свежего повода ралли развиваться не может. Индекс Мосбиржи стоит выше 2410 пунктов, но обновить вчерашний максимум не в силах. Ближайшая поддержка располагается около 2400 пунктов, под ней следующий значимый уровень проходит через 2385 пунктов. По оценкам «Альпари-Брокер», пока рынок балансирует выше этих значений, серьезной коррекции можно не опасаться.

Обращает на себя внимание антидолларовая риторика российских властей, считает аналитик. Сначала об этом говорили осторожно, теперь каждый уважающий себя политик обязательно высказывается на этот счет. в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что долларовая система себя «дискредитировала» и доверие к доллару резко снижается. Эти комментарии прозвучали в ответ на усиленные накануне антироссийские санкции. По мнению Бодровой, на высшем уровне власти уже приняты решения об уходе от долларовых расчетов и счетов. Уход начнется с первой ступени — с населения. Такие сигналы тоже уже поступали. В таких условиях через некоторое время проявится интерес россиян к евровалюте как новому «основному» инструменту сбережений, уточнила аналитик.

В настоящий момент курс доллара США вернулся выше 66,50 рублей. В целом, коридор его колебаний составляет 66-68 рублей и смотрится вполне комфортным и для экспортеров, и для экономики. При этом, фундаментальная стоимость рубля, «очищенная» от геополитики, значительно меньше. Пара доллар/рубль закроет пятничные торги в диапазоне 66,50-67,00 рублей, а пара евро/рубль — в границах 78,00-78,75 рублей.