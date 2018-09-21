Фигуранта дела о теракте в метро Петербурга оштрафовали на 20 тыс. рублей Он знал о вербовке в мессенджерах, но не сообщил полиции

Ленинский районный суд Петербурга приговорил Айжигита Айтматова к штрафу в размере 20 тыс. рублей. Об этом в пятницу сообщает объединенная пресс-служба судов.

Изначально суд назначил штраф в размере 50 тыс. рублей, но смягчил наказание до 20 тыс. рублей. Суд установил, что Айтматов знал о вербовке людей в запрещенную в РФ организацию ИГИЛ, но не сообщил об этом в правоохранительные органы. Подсудимый вину признал.

Отметим, Айтматова задержали в апреле 2017 года после тракта в петербургском метро. В апреле прошлого года в результате взрыва между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» погибли 15 человек.