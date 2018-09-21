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21.09.18 / 11:13 Новости / Россия и мир / Экономика

ФАС не согласилась с идеей ограничения госзакупок иностранных вин

Отсутствие конкуренции отрицательно  повлияет на качестве товара

Фото: polzovred.ru

Федеральная антимонопольная служба не поддержала предложение Минсельхоза об ограничении госзакупок иностранных вин. Об этом в пятницу сообщила замначальника контрольно-финансового управления службы Наталия Исаева.

«Мы полагаем, что меры поддержки отечественных производителей не должны сводиться к запрету участия в конкурентных процедурах для иностранных производителей аналогичных товаров», — передает слова Исаевой ТАСС. По ее мнению, отсутствие конкуренции отрицательно  повлияет на качестве товара, и пострадает потребитель.

Напомним, ранее Министерство сельского хозяйства предложило ограничить закупки вин иностранных производителей для государственных и муниципальных нужно. Ведомство полагает, что такие меры простимулируют развитие отечественного производства. Предлагается ввести нововведения в силу с января 2019 года.

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