ФАС не согласилась с идеей ограничения госзакупок иностранных вин Отсутствие конкуренции отрицательно повлияет на качестве товара

Федеральная антимонопольная служба не поддержала предложение Минсельхоза об ограничении госзакупок иностранных вин. Об этом в пятницу сообщила замначальника контрольно-финансового управления службы Наталия Исаева.

«Мы полагаем, что меры поддержки отечественных производителей не должны сводиться к запрету участия в конкурентных процедурах для иностранных производителей аналогичных товаров», — передает слова Исаевой ТАСС. По ее мнению, отсутствие конкуренции отрицательно повлияет на качестве товара, и пострадает потребитель.

Напомним, ранее Министерство сельского хозяйства предложило ограничить закупки вин иностранных производителей для государственных и муниципальных нужно. Ведомство полагает, что такие меры простимулируют развитие отечественного производства. Предлагается ввести нововведения в силу с января 2019 года.