Ford представил беспилотный электрический грузовик F-Vision Future Truck. Презентация прототипа прошла в пятницу на выставке коммерческой техники IAA в Ганновере.
Грузовик разработала компания Ford Otosan, которая является совместным предприятием Ford и турецкой Koc Holding. В фуре автопилот четвертого уровня и полностью электрический силовой агрегат, передает Autonews.
Создатели отметили, что при разработке дизайна вдохновились героями Marvel. В частности, внешний вид аэродинамической кабины похож на шлем Железного человека. Без веса грузовик может разогнаться с места до 100 км/ч за пять секунд. С прицепом в 40 т – за 20 секунд. Фура может проехать без подзарядки до 1 тыс. км.
Отметим, в прошлом году свой электрогрузовик представила Tesla. Фура получила название Tesla Semi. Она может проехать без зарядки до 800 км. PepsiCo заказала 100 таких грузовиков.
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