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21.09.18 / 10:46 Банки / Новости / Россия и мир

СМИ: ЦБ тайно выделил 20 млрд рублей крымскому «Генбанку»

ЦБ использовал старый способ санации, от которого отказались год назад

Фото АБН

На счет крымского «Генбанка» в феврале тайно зачислили 20 млрд рублей от АСВ. Об этом в четверг сообщают «Ведомости» со ссылкой на документацию компании.

На этом счете, в частности, учитываются средства от Агентства по страхованию вкладов. В АСВ изданию подтвердили, что предоставили банку 11,3 млрд рублей для покрытия дисбаланса на 15 лет, также 4,87 млрд рублей для повышения капитализации и 4,1 млрд рублей на поддержание ликвидности. Такая схема санации не использовалась с лета прошлого года, когда приняли закон, предполагающий другой способ финансового оздоровления кредитных организаций. Согласно ему, санация проводится через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора.

Банк России и АСВ не сообщали о выделении кредита «Генбанку» официально. Представители ЦБ отказались комментировать информацию, сообщают «Ведомости».

Напомним, в среду ЦБ утвердил процедуру санации «Генбанка». Согласно утвержденному плану, объем собственных средств кредитной организации должен достигнуть положительного значения к 2029 году.  В качестве инвестора выступает «Собинбанк», дочерняя компания банка «Россия».

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