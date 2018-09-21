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21.09.18 / 12:06 Банки / Новости / Россия и мир

ЦБ аннулировал лицензии у двух банков

В связи с решением акционеров банков об их добровольной ликвидации

Фото АБН

Банк России аннулировал лицензии у банков «Михайловский ПЖСБ» и «Гранд Инвест Банк». Об этом регулятор сообщает в пятницу.  

Сообщается, что аннуляция произошла в связи с решением акционеров банков об их добровольной ликвидации. Обе кредитные организации являются участниками системы страхования вкладов.

Отметим, «Гранд Инвест Банк» зарегистрирован в Москве. Компания занимает 255-е место по размеру активов в банковской системе РФ. Зарегистрированный же в Волгоградской области банк «Михайловский ПМСБ» занимает 412-е место в этом рейтинге.

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