Все новости

21.09.18 / 16:39 Новости / Общество / Россия и мир

В тройку лидеров по качеству медобслуживания вошел Сургут

Лидеры – Москва и Петербург

В тройку городов-лидеров по качеству медицинского обслуживания вошел Сургут. Об этом стало известно в пятницу из исследования Финансового университета при правительстве России.

Москва стала лидером рейтинга, передает «Российская газета». На втором месте – Петербург.

Исследование проводилось в виде опроса в городах, где население более 250 тыс. человек. У россиян спрашивали о желании подать в суд на врачей, необходимости выезжать за медпомощью в другой город и другие вопросы о медобслуживании.

Издание отметило, что Сургут является самым крупным городом в Ханты-Мансийском автономно округе. В городе сосредоточена основная часть крупных медицинских учреждений региона.

Добавим, в начале текущего года правительство России выделило на развитие сельской медицины 3,5 млрд рублей. Деньги выделили на покупку амбулаторий, фельдшерских и акушерских пунктов в 45 регионах. На это направлено 1,23 млрд рублей. Также 2,2 млрд рублей выделили на закупку передвижных медицинских комплексов в 64 регионах.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,146 seconds.