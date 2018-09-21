В тройку лидеров по качеству медобслуживания вошел Сургут Лидеры – Москва и Петербург

В тройку городов-лидеров по качеству медицинского обслуживания вошел Сургут. Об этом стало известно в пятницу из исследования Финансового университета при правительстве России.

Москва стала лидером рейтинга, передает «Российская газета». На втором месте – Петербург.

Исследование проводилось в виде опроса в городах, где население более 250 тыс. человек. У россиян спрашивали о желании подать в суд на врачей, необходимости выезжать за медпомощью в другой город и другие вопросы о медобслуживании.

Издание отметило, что Сургут является самым крупным городом в Ханты-Мансийском автономно округе. В городе сосредоточена основная часть крупных медицинских учреждений региона.

Добавим, в начале текущего года правительство России выделило на развитие сельской медицины 3,5 млрд рублей. Деньги выделили на покупку амбулаторий, фельдшерских и акушерских пунктов в 45 регионах. На это направлено 1,23 млрд рублей. Также 2,2 млрд рублей выделили на закупку передвижных медицинских комплексов в 64 регионах.