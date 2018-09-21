На «красной» ветке метро Петербурга планируют пустить 25 новых составов до конца 2020 года В пятницу еще один «красный» поезд прибыл в электродепо «Автово»

До конца 2020 года Петербургский метрополитен планирует пустить 25 новых составов с асинхронным тяговым приводом на Кировско-Выборгской («красной») линии. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе подземки.

Отмечается, что в настоящий момент эксплуатация таких составов уже позволяет экономить до 30% электроэнергии. В пресс-службе добавили, что 21 сентября в электродепо «Автово» прибыл еще один «красный» состав. Сотрудники метрополитена вместе с представителями Октябрьского электровагоноремонтного завода проводят приемку состава и пусконаладочные работы.

Добавим, в настоящий момент на «красной» ветке уже курсируют 13 поездов с асинхронным тяговым приводом. Весной этого года сообщалось, что метрополитен Петербурга намерен приобрести в этом году 22 новых состава. В первую очередь, они предназначены для Кировско-Выборгской линии. Также планировалось завершить обновление составов на Невско-Василеостровской линии, рассказывали в подземке.