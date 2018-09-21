Депутаты ЗакСа предложили ужесточить наказание для вандалов после эпизода с шашлыком на Медном всаднике С инициативой выступили Четырбок и Резник

Комитет по законодательству поддержал законодательную инициативу Дениса Четырбока («Единая Россия») и Максима Резника («Партия роста»), предполагающую ужесточение наказания для вандалов. Об этом стало известно в пятницу.

Депутаты предлагают наказывать за мелкое хулиганство, которое сопровождается нецензурной бранью или порчей чужого имущества, штрафом до 2 тыс. рублей. Кроме того, ст.20.1 КоАП предлагается дополнить пунктом об ответственности за проявление хулиганства по отношению к памятникам истории и культуры.

Согласно документу, нарушители могут получить за это штраф в размере от 2 тыс. до 10 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 40 часов, либо административный арест на срок до 15 суток. При этом при неповиновении представителям органов власти штраф может вырасти до 20 тыс. рублей.

Напомним, об инциденте, ставшем поводом для законопроекта, стало известно в августе. Тогда группа молодых людей забралась на Медного всадника, пыталась разжечь там мангал и пожарить шашлыки. В результате нарушителей оштрафовали за мелкое хулиганство на 500 рублей и отпустили.