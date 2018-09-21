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21.09.18 / 14:50 Новости / Петербург и Ленобласть

Полтавченко встретился с мэром Йокогамы

Полтавченко с оптимизмом смотрит на развитие отношений с Японией

Фото АБН

В Смольном состоялась встреча губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и мэра японского города Йокогамы Фумико Хаяси. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе губернатора.

Визит представителей Японии приурочили ко Второму Евразийскому женскому форуму, который проходит в Петербурге с 19 по 21 сентября. В ходе встречи  градоначальники обсудили сотрудничество в ряде сфер. Полтавченко заявил, что с оптимизмом смотрит на перспективы развития отношений с регионами Японии.

Напомним, в конце августа Полтавченко в составе делегации из Петербурга посетил Японию. Там он встретился с губернатором префектуры Хоккайдо Харуми Такахаси и подписал протокол  о плане развития сотрудничества Петербурга с Хоккайдо до 2022 года.

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