Правительство Германии поддержало слияние Commerzbank и Deutsche Bank

Правительство Германии поддержало слияние двух крупнейших банков страны Commerzbank и Deutsche Bank. Об этом источники сообщили в пятницу.
Власти Германии намерены создать мощный банк для поддержки национального экспорта в случае финансового кризиса, передает Bloomberg. Источники подчеркнули, что решение уже принято.
Напомним, о возможности слияния банков стало известно в июне. Источники заявили, что переговоры ведутся на фоне недовольства акционеров Deutsche Bank. Их не устраивало падение акций кредитной организации.
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