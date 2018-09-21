Правительство Германии поддержало слияние Commerzbank и Deutsche Bank Решение уже принято

Правительство Германии поддержало слияние двух крупнейших банков страны Commerzbank и Deutsche Bank. Об этом источники сообщили в пятницу.

Власти Германии намерены создать мощный банк для поддержки национального экспорта в случае финансового кризиса, передает Bloomberg. Источники подчеркнули, что решение уже принято.

Напомним, о возможности слияния банков стало известно в июне. Источники заявили, что переговоры ведутся на фоне недовольства акционеров Deutsche Bank. Их не устраивало падение акций кредитной организации.