В Петербурге назвали четыре лучших района по итогам августа Петродворцовый, Калининский, Выборгский и Кронштадтский

Петродворцовый, Калининский, Выборгский и Кронштадтский районы Петербурга стали лучшими районами города по итогам августа. Об этом в пятницу сообщили в Государственной жилищной инспекции.

Всего за прошедший месяц в инспекцию поступило около 3,3 тыс. обращений горожан. Большая часть из них (порядка 1 тыс.) касалась вопроса завышения квартплаты, более 650 обращений — нарушений правил управления многоквартирными домами, почти 500 – плохого санитарного содержания домов и территорий.

Добавим, инспекция составила рейтинг районов, учитывая количество обращений граждан и протоколов об административных правонарушениях. Кроме того, показатель включает количество предписаний на устранение нарушений. Рейтинг районов Петербурга обновляется каждый месяц. В июле лучшими стали Кронштадтский, Приморский, Калининский, Кировский и Выборгский районы.