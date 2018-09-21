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21.09.18 / 11:07 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге назвали четыре лучших района по итогам августа

Петродворцовый, Калининский, Выборгский и Кронштадтский

Фото АБН

Петродворцовый, Калининский, Выборгский и Кронштадтский районы Петербурга стали лучшими районами города по итогам августа. Об этом в пятницу сообщили в Государственной жилищной инспекции.

Всего за прошедший месяц в инспекцию поступило около 3,3 тыс. обращений горожан. Большая часть из них (порядка 1 тыс.) касалась вопроса завышения квартплаты, более 650 обращений — нарушений правил управления многоквартирными домами, почти 500 – плохого санитарного содержания домов и территорий.

Добавим, инспекция составила рейтинг районов, учитывая количество обращений граждан и протоколов об административных правонарушениях. Кроме того, показатель включает количество предписаний на устранение нарушений. Рейтинг районов Петербурга обновляется каждый месяц. В июле лучшими стали Кронштадтский, Приморский, Калининский, Кировский и Выборгский районы.

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