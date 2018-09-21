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21.09.18 / 16:19 Новости / Россия и мир / Экономика

«Ростех» намерен начать серийное производство «умных» холодильников в 2020 году

И другой «умной» техники

Фото АБН

«Ростех» намерен начать серийное производство «умных» холодильников в 2020 году. Об этом госкорпорация сообщила в пятницу.

«Умный» холодильник Pozis создан специалистами завода «ПОЗиС», который входит в дочернее предприятие «Ростеха» — концерн «Техмаш». Pozis может самостоятельно отслеживать наличие продуктов, их срок годности и заказывать недостающие товары в интернет-магазине.

В «Ростехе» отметили, что в ближайшие несколько лет планируется разработать линейку Pozis с современными цифровыми моделями техники. Для этого «ПОЗиС» реализует инвестиционный проект в 2 млрд рублей. Также госкорпорация заявила, что за счет новинок «ПОЗиС» намерен с 2021 года начать поставлять в год около 600 тыс. устройств.

Добавим, ранее «Ростех» представил модернизированного диагностический лечебный комплекс. Его создал концерн «Техмаш». Комплекс стал компактнее и легче. В настоящий момент он вести 8 кг.

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