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21.09.18 / 10:55 Новости / Петербург и Ленобласть

Накануне самолеты из Ниццы и Барселоны не могли приземлиться в «Пулково»

Якобы из-за того, что в это время вылетал самолет Путина

Накануне самолеты из Ниццы, Барселоны и Москвы не смогли вовремя приземлиться в аэропорту «Пулково». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на данные сервиса flightradar.

Как указывает издание, в это же время на подъездах к аэропорту перекрывали движение для транспорта. Предположительно, сбои в расписании «Пулково» могли произойти из-за того, что в это время из Петербурга вылетал самолет президента РФ Владимира Путина.

Добавим, накануне Владимир Путин выступил на Евразийском женском форуме в Таврическом дворце. В частности, он заявил о необходимости убрать карьерные ограничения для женщин. Президент отметил, что нужно создать благоприятные условия для обучения, работы и открытия собственного дела.

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