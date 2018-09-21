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21.09.18 / 11:46 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Комитет по законодательству одобрил штрафы за попрошайничество и гадание в метро Петербурга

Авторы инициативы - Денис Четырбок и Мария Щербакова

Фото АБН

Комитет по законодательству ЗакСа Петербурга одобрил введение штрафов за попрошайничество, торговлю и приставание с предложением погадать на территории метрополитена Петербурга. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно документу, за приставания к пассажирам с предложением погадать штраф может составить от 4 тыс. до 5 тыс. рублей. На эту же сумму предлагается штрафовать за попрошайничество.

Штраф за несанкционированную торговлю в подземке может составить для физлиц от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. При этом должностным лицам придется заплатить от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а юрлицам – от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, отметили в пресс-службе.

Напомним, депутаты ЗакСа Петербурга установили штрафы за указанные правонарушения на территории метрополитена в апреле этого года. Суммы штрафов остались прежними. Однако тогда также предлагалось штрафовать горожан за оставленные вещи в метро. Сообщалось, что штраф для забывчивых пассажиров может составить от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

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