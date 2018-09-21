Топилин сообщил о сокращении разрыва в уровне зарплат мужчин и женщин Показатель сократился до 28,3% в 2017 году

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил о сокращении разницы между размером зарплат мужчин и женщин. Об этом он заявил в пятницу на Евразийском женском форуме в Петербурге.

Показатель разрыва в зарплатах сократился до 28,3% в 2017 году, передает ИА Regnum. При этом в 2001 году он составлял 36,8%. Топилин призвал работать над дальнейшим сокращением разрыва.

Напомним, на форуме в пятницу также выступил министр экономического развития Максим Орешкин. Он сообщил, что показатель экономической активности мужчин в стране составляет 71%, а у женщин – 56,6%. По словам Орешкина, большая вовлеченность женщин в экономику позволит значительно нарастить ВВП страны.